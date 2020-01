Budka przypomniał na konferencji w Sejmie, że mija rok od zabójstwa prezydenta Gdańska, które do tej pory nie zostało w pełni wyjaśnione. "W ostatnim czasie dochodzą do nas kolejne informacje o przedłużającym się postępowaniu, o przesłuchiwaniu kolejnych świadków i niestety opinia publiczna otrzymuje sprzeczne wiadomości w tej sprawie" - mówił Budka.

Podkreślił, że wbrew zapewnieniom, iż wszyscy otrzymają pełną informację o ewentualnych zaniedbaniach organów państwa i możliwości przeciwdziałania zabójstwu Adamowicza, nie ma pełnej wiedzy dotyczącej współpracy Służby Więziennej i policji. Budka mówił, że nie można pozostawić na kolejne miesiące postępowania ws. zabójstwa Adamowicza.

"Dlatego klub Koalicji Obywatelskiej zwraca się do marszałek Sejmu Elżbiety Witek o wprowadzenie na najbliższym posiedzeniu informacji Prokuratora Generalnego, ministra sprawiedliwości o szczegółach tego postępowania" - powiedział Budka.

Argumentował, że opinia publiczna ma prawo wiedzieć, co do tej pory zrobiono, by w pełni wyjaśnić zabójstwo prezydenta Gdańska.

Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz został zaatakowany nożem przez 27-letniego Stefan W. 13 stycznia 2019 r. podczas gdańskiego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Samorządowiec w bardzo ciężkim stanie trafił do szpitala, gdzie następnego dnia zmarł. Miał 53 lata, prezydentem miasta był od 20 lat.