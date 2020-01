Główne uroczystości upamiętniające 75. rocznicę wyzwolenia obozu Auschwitz odbędą się 27 stycznia. Z kolei 23 stycznia w Izraelu ma się odbyć 5. Światowe Forum Holokaustu. W zeszłym tygodniu prezydent ogłosił, że nie weźmie udziału w spotkaniu w Jerozolimie. Jak przekazał, z zaproszenia na forum wynika, że wystąpienie prezydenta Polski nie jest przewidziane, a głos zabrać mają prezydenci Rosji, Niemiec i Francji, a także przedstawiciele Wielkiej Brytanii i USA.

Minister Szczerski był pytany o to, czy jeśli Władimir Putin po raz kolejny będzie oskarżał Polskę o udział w Holokauście i rozpętanie II wojny światowej, to prezydent Duda odpowie na te oskarżenia. Minister odpowiedział, że w Auschwitz prezydent wygłosi wystąpienie, "odnoszące się do pamięci i szacunku dla tych, którzy wyzwalali Auschwitz-Birkenau i przede wszystkim dla ofiar tego zbrodniczego systemu, jaki na ziemiach polskich zorganizowała III Rzesza. W związku z tym to nie będzie wystąpienie, które ma być polemiczne względem prezydenta Putina, tylko wystąpienie pamięci i szacunku" - oświadczył.

"To nie jest temat, który ktokolwiek powinien używać - tak jak niestety używa Putin - do politycznej, bieżącej przepychanki. Nie sądzę, byśmy odpowiadali na prowokacje rosyjskie w sposób, który miałby uwłaczać pamięci tych, o których mówimy" - stwierdził.

Podkreślił też, że prezydent będzie traktował tę sprawę z najwyższą powagą.

Pod koniec grudnia 2019 r. prezydent Rosji stwierdził m.in., że przyczyną II wojny światowej był nie pakt Ribbentrop-Mołotow, lecz pakt monachijski z 1938 r. Podkreślił też wykorzystanie przez Polskę układu z Monachium do realizacji roszczeń terytorialnych wobec Zaolzia. Przekonywał m.in., że we wrześniu 1939 r. "niczego Polsce Związek Radziecki w istocie nie odbierał".