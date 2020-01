Rzecznik resortu Wojciech Andrusiewicz przekazał, że pierwszego dnia - w środę wystawiono ponad 2 mln e-recept, w czwartek podobnie, w piątek 1,8 mln, zaś w sobotę z racji dnia wolnego - ponad 100 tys.

„Ponad 2/3 recept w ostatnich dniach wystawione zostało w systemie elektronicznym, co pokazuje że obawy, iż e-recepty mogą się nie upowszechnić były płonne. Co warto podkreślić, już na wstępie, w pierwszych dniach osiągnęliśmy poziom do którego w USA dochodzono 8 lat” – wskazał Andrusiewicz.

„Dziękujemy lekarzom za widoczną pozytywną reakcję na nowy elektroniczny system wystawiania recept. Dziękujemy również farmaceutom za profesjonalne wdrożenie systemu po stronie aptek” – dodał.

Elektroniczne recepty w polskich aptekach pojawiły się 1 stycznia 2019 r. Od tego momentu można je było zrealizować w każdej aptece w Polsce. Od 8 stycznia obowiązkowe jest wystawianie recept w postaci elektronicznej; papierowe mogą być wydawane w określonych przypadkach.

Pełną funkcjonalność e-recepta daje posiadaczom Internetowego Konta Pacjenta (IKP), które jest dostępne pod adresem https://pacjent.gov.pl. Dzięki IKP zyskuje się dostęp m.in. do historii wszystkich wystawionych e-recept. (PAP)

autor: Katarzyna Lechowicz-Dyl