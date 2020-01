"Unijna konferencja darczyńców po strasznym trzęsieniu ziemi w Albanii odbędzie się 17 lutego. Chcemy pomóc Albanii w odbudowie" - powiedziała von der Leyen na konferencji prasowej na zakończenie wizyty kolegium komisarzy w stolicy Chorwacji, Zagrzebiu.

Trzęsienie ziemi o magnitudzie 6,4 nawiedziło 2,8-milionową Albanię 26 listopada 2019 roku, powodując znaczne szkody w publicznej i prywatnej infrastrukturze. W jego efekcie ucierpiały tysiące rodzin, 51 osób zginęło, około 1000 zostało rannych, a około 14 tys. musiało opuścić swoje domy.

Kataklizm zniszczył lub poważnie uszkodził tysiące budynków, w tym szkoły, przychodnie i szpitale. Mocno ucierpiały m.in. 400-tysięczne turystyczne miasto Durres nad Adriatykiem oraz Thumane na północ od stolicy kraju, Tirany.

Unia Europejska przywiązuje dużą wagę do odbudowy Albanii, jednego z państw Bałkanów Zachodnich, który obok Macedonii Północnej nie dostał w minionym roku zielonego światła na rozpoczęcie negocjacji akcesyjnych.

Von der Leyen podkreślała, że oba kraje w ocenie Komisji wypełniły konieczne warunki, by uruchomić rozmowy w sprawie przystąpienia do UE. "Poprosiliśmy te kraje, by dokonały wielu zmian, (i one) wypełniły kryteria, dlatego teraz powinniśmy wypełnić nasze obietnice" - podkreśliła szefowa Komisji.

Chorwacja, która 1 stycznia przejęła prezydencję w Radzie UE, jest wielkim zwolennikiem integracji Bałkanów Zachodnich i chce być adwokatem państw tego regionu wobec innych stolic UE. Władze w Zagrzebiu organizują na początku maja szczyt szefów państw i rządów krajów unijnych i sześciu państw Bałkanów Zachodnich.

"Szczyt w Zagrzebiu może być kamieniem milowym w tym procesie. Aby tak się stało, mamy jeszcze wiele pracy do wykonania. Będziemy pracować nad metodologią w sprawie procesu rozszerzenia i przedstawimy propozycje w tej sprawie na początku bieżącego roku" - poinformowała von der Leyen.

Jak mówiła, niezależnie od tego należy otworzyć negocjacje dla Macedonii Północnej i Albanii, żeby pokazać, że drzwi do UE są otwarte. "Warunki czy wymogi dla nich nie powinny być zmienione" - podkreśliła przewodnicząca KE. Jak dodała, Chorwacja to przykład sukcesu kraju, który dołączył do UE.

