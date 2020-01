Niemcy: Lufthansa odwołuje loty do i z Teheranu

Iran zaprzecza, by przyczyną katastrofy boeinga było trafienie pociskiem wystrzelonym przez irańską obronę przeciwlotnicząźródło: ShutterStock

Największe niemieckie linie lotnicze Lufthansa poinformowały w piątek, że odwołują loty do i z Teheranu do 20 stycznia włącznie. Powodem są względy bezpieczeństwa. W środę w irańskiej stolicy rozbił się ukraiński samolot. Mógł on zostać zestrzelony.