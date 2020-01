Z resortem klimatu, a wcześniej z resortem środowiska Mazurek był związany od 2006 roku, kiedy to przez dwa lata był rzecznikiem ministra Jana Szyszko. Był również członkiem polskiej delegacji na szczyt klimatyczny w Nairobi oraz Sesję Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku w 2007 roku.

Potem pracował w Krajowym Zarządzie Gospodarki Wodnej, gdzie odpowiadał za promocję funduszy europejskich. Był również przewodniczącym rady nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Olsztynie.

W listopadzie 2015 roku został powołany na stanowisko wiceministra środowiska, odpowiedzialnego za gospodarkę odpadami, fundusze ekologiczne i edukację ekologiczną.

W niedawnej rozmowie z PAP Mazurek informował, że resort klimatu pracuje m.in. nad gruntowną reformą rozszerzonej odpowiedzialności producenta oraz wprowadzeniem na polski rynek systemu kaucji m.in. na butelki z tworzyw sztucznych po napojach. Resort liczy, że parlament przyjmie odpowiednie przepisy jeszcze w 2020 roku.

"Nowe przepisy wdrożą m.in. unijną dyrektywę w sprawie odpadów oraz opakowań i odpadów opakowaniowych. Zgodnie z przepisami UE producenci m.in. produktów w opakowaniach będą finansować zbieranie i zagospodarowanie odpadów opakowaniowych na poziomie znacznie wyższym niż ma to miejsce obecnie. Pozyskane w ten sposób środki wypełnią lukę inwestycyjną i stworzą sprawnie działający system odzysku surowców wtórnych" – mówił Mazurek.

Przepisy UE wyznaczają także nowe cele dla ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych. Do 2025 roku kraje UE zobowiązane są zagospodarować w ten sposób 55 proc. odpadów, do roku 2030 - 60 proc., a do 2035 roku - 65 proc. Obecne przepisy zobowiązują państwa członkowskie do zagospodarowania (recyklingu i ponownego użycia) 50 proc. odpadów w roku 2020.

Wyznaczono również cele dla recyklingu odpadów opakowaniowych. W odniesieniu do wszystkich opakowań, cel ten wyniesie 65 proc. do roku 2025 i 70 proc. do roku 2030. W przypadku opakowań z tworzyw sztucznych to odpowiednio: 50 i 55 proc., opakowań drewnianych: 25 i 30 proc., opakowań z metali żelaznych: 70 i 80 proc., aluminiowych: 50 i 60 proc., szklanych: 70 i 75 proc., a papierowych i kartonowych: 75 i 85 proc. (PAP)

autor: Michał Boroń