Wójcik pytany był we wtorek w Radio Zet, czy ktoś z przedstawicieli władzy będzie obecny na "okrągłym stole" w sprawie wymiaru sprawiedliwości, zorganizowanym we wtorek w Sejmie przez ludowców.

"Według mojej wiedzy - nie" - odpowiedział, zastrzegając, że może się wypowiadać za resort sprawiedliwości. "Trudno, żeby się wpisywać w kampanię szefa ludowców pana Władysława Kosiniaka-Kamysza, kampanię prezydencką. (...) Po drugie, była znakomita okazja do tego, żeby porozmawiać na tematy wymiaru sprawiedliwości, kiedy opozycja składała wotum nieufności wobec ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego" - tłumaczył. Dodał, że wówczas, mimo że opozycja mogła zadawać pytania, o wymiarze sprawiedliwości nie rozmawiano.

Wójcik odniósł się także do pytania o wizytę Komisji Weneckiej w Polsce, której przedstawiciele przyjadą do Polski na zaproszenie marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego. "To bardzo ciekawa historia w ogóle (...), bo zastanawiam się na jakiej podstawie Komisja Wenecka ma się pojawić w Polsce" - powiedział Wójcik.

Podkreślił, że Komisję Wenecką musi zaprosić państwo. "Z takim wnioskiem może wystąpić głowa państwa, może wystąpić rząd, może wystąpić parlament, czy organizacje międzynarodowe. Kogo reprezentuje w tym momencie pan marszałek Grodzki? Nie było żadnej uchwały parlamentu, ani Senatu, ani Sejmu" - powiedział wiceminister.

Według niego marszałek Senatu nie może zaprosić Komisji Weneckiej do Polski. "To wynika z konstytucji. Takie prawo ma rząd, prezydent, minister spraw zagranicznych. Nie ma prawa tego zrobić marszałek Senatu, ani marszałek Sejmu (...). Niestety pan marszałek Grodzki, w moim przekonaniu, absolutnie złamał kompetencje, ale ciekawe, co odpowie na to Komisja Wenecka" - dodał Wójcik.

Delegacja Komisji Weneckiej złoży wizytę w Polsce w dniach 9 i 10 stycznia - podano na stronie tego organu doradczego Rady Europy. Wizyta nastąpi w związku z prośbą o wydanie opinii na temat nowelizacji ustaw sądowych. Będzie to opinia w trybie pilnym. Wystąpił o nią do Komisji Weneckiej marszałek Senatu.(PAP)

Autor: Marcin Musiał