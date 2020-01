Posłowie Koalicji Obywatelskiej zorganizowali w czwartek konferencję prasową w obronie Riada Haidara, posła KO i lekarza, który został zwolniony ze stanowiska ordynatora oddziału neonatologii w szpitalu w Białej Podlaskiej.

Liderka Inicjatywy Polskiej Barbara Nowacka (KO) przekonywała, że "Riad Haidar jest szefem tego oddziału od 30 lat i uratował tysiące dzieci", tymczasem "z przyczyn politycznych nie przedłużono z nim umowy". Dyrektor szpitala jest, jak mówiła, radnym PiS. "W tej chwili PiS niszczy nie tylko jego osobiście, ale służbę zdrowia i tak ważny oddział, jakim jest dla całego regionu oddział neonatologii w Białej Podlaskiej" – powiedziała.

Rzecznik PO Jan Grabiec dodał, że "jest szczytem hipokryzji politycznej, iż wojna polityczna jest wprowadzana przez PiS na szpitalne oddziały, również na oddział, gdzie leczone są noworodki".

"Nie ma żadnego uzasadnienia dla tego kroku, odwołania ordynatora oddziału neonatologii" – powiedział Grabiec. Przekonywał, że ofiarami wojny politycznej padają w tym przypadku dzieci, które zostają pozbawione opieki świetnego lekarza.

Zwracał uwagę, że dyrektor szpitala nie przedstawił żadnego uzasadnienia, stąd podejrzenie o motywy polityczne, co byłoby sprzeczne z konstytucją, która mówi o zakazie dyskryminowania kogokolwiek z uwagi na przekonania.

"Występujemy do dyrektora szpitala o przedstawienie dokładnych motywów tego zwolnienia, występujemy do marszałka województwa, jako organu prowadzącego, o informacje na ten temat i występujemy również do marszałek Sejmu, odpowiedzialnej za to, by bronić możliwości wypełniania mandatu poselskiego przez parlamentarzystów" – powiedział Grabiec. "Występujemy z żądaniem, by marszałek zbadała tę sprawę i broniła posła-lekarza przed dyskryminacją ze względu na jego poglądy polityczne" – dodał.

O tym, że Haidar od stycznia nie będzie kierował oddziałem neonatologicznym napisał w mediach społecznościowych m.in. szef PO Grzegorz Schetyna. Lekarz również uważa, że decyzja ma podłoże polityczne.

"Prawie 30 lat kierowałem tym oddziałem i nigdy nie było żadnych zarzutów do mojej pracy, wręcz przeciwnie. Oddział uznawany jest za jeden z najlepszych w Polsce i zapewnia leczenie na najwyższym światowym poziomie" – podkreślił Haidar na swoim profilu na Facebooku.

Riad Haidar z pochodzenia jest Syryjczykiem. Od ponad 40 lat mieszka i pracuje w Polsce, a od 1989 r. ma polskie obywatelstwo. Mandat z list KO uzyskał w październikowych wyborach.