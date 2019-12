"Od pewnego czasu odbywamy spotkania z przedstawicielami Kancelarii Prezydenta, które dotyczą strategii na zbliżającą się kampanię wybroczą. O szczegółach będziemy informować we właściwym momencie" - mówił PAP Sobolewski.

Dodał też, że są już pierwsze przymiarki, co do składu osobowego sztabu wyborczego. "O personaliach będziemy mówić, kiedy sztab zostanie powołany. Stanie się to wkrótce po ogłoszeniu terminu wyborów przez marszałek Sejmu Elżbietę Witek i po ogłoszeniu decyzji przez prezydenta Andrzeja Dudę, że będzie ubiegał się o drugą kadencję" - powiedział Sobolewski.

Sobolewski w niedawnym wywiadzie dla "Dziennika Gazety Prawnej" nie wykluczył, że b. premier, europosłanka Beata Szydło znów poprowadzi - podobnie jak w 2015 r. - kampanię wyborczą Andrzeja Dudy.

Szydło po ukazaniu się wywiadu napisała na Twitterze, że Andrzej Duda jest bardzo dobrym prezydentem Polski, a każdy z polityków Zjednoczonej Prawicy powinien zrobić wszystko, by wygrał on wybory. "Wierzę, że Polacy ponownie obdarzą zaufaniem Pana Prezydenta. Na decyzje personalne, dotyczące sztabu jeszcze za wcześnie" - oceniła Szydło.

Dokładna data wyborów prezydenckich nie jest jeszcze znana. Zgodnie z konstytucją, wybory prezydenckie zarządza marszałek Sejmu na dzień przypadający nie wcześniej niż na 100 dni i nie później niż na 75 dni przed upływem kadencji urzędującego prezydenta. Kadencja obecnego prezydenta kończy się 6 sierpnia 2020 roku; oznacza to, że najbliższe wybory odbędą się w maju 2020 roku. (PAP)

