Główny Urząd Statystyczny podał ceny detaliczne (za listopad 2019 r.) wybranych produktów spożywczych oraz prezentów, które często znajdujemy pod choinką.

I tak z produktów spożywczych najmniejsze podwyżki dotknęły: płaty lub filety śledziowe a la Matjas (o 1,6 proc. więcej niż w listopadzie 2018 r.; cena 16,34 zł za kilogram); migdały (wzrost o 2,7 proc.; cena 8,05 zł za 100 g); grzyby suszone (wzrost o 2,8 proc.; cena 33,93 za 100 g); rodzynki (wzrost o 6,5 proc.; cena 2,29 za 100 g).

Z infografiki zamieszczonej przez GUS wynika, że zdecydowanie drożej płaciliśmy za: cebulę (wzrost o 18,8 proc.; cena 3,29 zł za kg); buraki (wzrost o 25 proc.; cena 2,30 zł za kg) i za kapustę kwaszoną, białą (wzrost o 25,8 proc.; cena 5,61 zł za kg). Najbardziej w porównaniu do listopada zeszłego roku zdrożały jednak jabłka (o 57,6 proc.; cena 3,42 za kg).

Urząd dodał, że w porównaniu do 2018 roku mniej zapłaciliśmy za niepatroszonego świeżego karpia - o 1,9 proc., cena - 16,33 za kilogram.

GUS podał również, że z przykładowych prezentów taniej płaciliśmy np. za komputer przenośny (notebook) - o 1,7 proc. (cena 2468,25 zł) czy gry komputerowe (mniej o 9,9 proc. - cena 140,78 zł). Droższe były za to tablety i smartfony - odpowiednio o 9,1 proc. (cena 699,78 zł) i 5,7 proc. (1045,02 zł). Z informacji GUS wynika ponadto, że w porównaniu do listopada 2018 roku w tym roku cena kloców typu "Lego" praktycznie się nie zmieniła (wzrost o 0,3 proc. do 82,28 zł).