Tusk o opinię na temat szefa PiS pytany był w wywiadzie dla portalu Wp.pl, którego fragmenty opublikowano w sobotę, a którego całość ma się ukazać w niedzielne popołudnie.

"On jest autorem i promotorem kłamstwa największego, które zrujnowało polską wspólnotę, i myślę tu o kłamstwie smoleńskim" - powiedział o Jarosławie Kaczyńskim Tusk.

Jego zdaniem, to, co się stało po katastrofie smoleńskiej, wyostrzyło podział w społeczeństwie polskim. "Jarosław Kaczyński - uważam, że absolutnie cynicznie - wykorzystał katastrofę smoleńską do niezwykle ostrego podziału" - podkreślił. "Też wiem dlaczego, bo jest pewien typ polityków - on nie jest tu wyjątkiem - którzy wygrywają wtedy, kiedy agresja, nienawiść i podział są górą" - przekonywał.

Według Tuska, prezes PiS dobrze się w tym czuje i "to jest jego żywioł". "Niektórzy może mu zazdroszczą - ja nie - tej umiejętności" - dodał. Były premier ocenił, że Kaczyński "zawsze, a po Smoleńsku z wyjątkową intensywnością podsycał tę wzajemną niechęć do granic nienawiści".(PAP)