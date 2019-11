Johnson wzywa Trumpa, by nie angażował się w brytyjskie wybory

Brytyjski premier Boris Johnson wezwał w piątek prezydenta USA Donalda Trumpa, by nie udzielał mu poparcia przed wyznaczonymi na 12 grudnia wyborami do Izby Gmin. Powiedział też, że najlepiej by było, aby oba kraje nie ingerowały w wybory drugiej strony.