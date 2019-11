Koalicja Obywatelska złożyła wniosek do prokuratury ws. anulowanego głosowania w Sejmie ws. wyboru nowych członków Krajowej Rady Sądownictwa. - Wygląda na to, że doszło do złamania regulaminu Sejmu i prawa – ocenił poseł klubu KO Jan Grabiec.