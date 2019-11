Jak powiedział PAP rzecznik rządu Piotr Müller pierwsze posiedzenie Rady Ministrów będzie miało charakter inauguracyjny. "Będzie to po prostu dyskusja w zamkniętym gronie Rady Ministrów o planach rządu na tę kadencję" - zapowiedział.

W nowym rządzie nie będzie Ministerstwa Energii oraz Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Powstanie natomiast Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Ministerstwo Aktywów Państwowych. Z dotychczasowego resortu środowiska zostaną wydzielone dwa osobne: Ministerstwo Środowiska oraz Ministerstwo Klimatu.

Szef rządu tymczasowo pokieruje również Ministerstwem Sportu. Rzecznik rządu powiedział PAP, że obecnie ciągle trwają rozmowy z dwoma kandydatami na temat objęcia resortu sportu.

Wicepremierami pozostali Piotr Gliński, który zachował też tekę ministra kultury i dziedzictwa narodowego, Jarosław Gowin, który tak jak w poprzednim gabinecie jest też ministrem nauki i szkolnictwa wyższego i Jacek Sasin, który został też ministrem aktywów państwowych.

Tadeusz Kościński powołany został na ministra finansów, Marlena Maląg na ministra rodziny, pracy i polityki społecznej, Michał Kurtyka na ministra klimatu, a Małgorzata Jarosińska-Jedynak na ministra funduszy i polityki regionalnej.

Ponadto Michał Woś został powołany na ministra-członka Rady Ministrów. Docelowo zostanie on powołany na stanowisko ministra środowiska. Ponieważ jednak zakres działów, jakie będą podlegać temu resortowi zmieni się w stosunku do dotychczasowego, Woś nie mógł być powołany teraz, bo - jak wyjaśnił PAP rzecznik rządu - wymaga to zmiany ustawy o działach administracji rządowej.

Jacek Czaputowicz został powołany na ministra spraw zagranicznych, natomiast dotychczasowy wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański został powołany na ministra-członka Rady Ministrów, będzie nadal odpowiadał za sprawy europejskie.

Prezentując kandydatów na ministrów w ubiegły piątek premier Morawiecki poinformował, że w jego nowym gabinecie "pion europejski" przejdzie pod bezpośredni nadzór kancelarii premiera i zostanie wydzielony z MSZ. Szymański pokieruje zatem polityką europejską w randze ministra konstytucyjnego.

Jadwiga Emilewicz została powołana na ministra rozwoju, Andrzej Adamczyk na ministra infrastruktury, Jan Krzysztof Ardanowski na ministra rolnictwa i rozwoju wsi, Marek Zagórski na ministra cyfryzacji, a Marek Gróbarczyk na ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej.

Mariusz Błaszczak został ponwnie powołany na ministra obrony narodowej, Michał Kamiński na szefa MSWiA, Zbigniew Ziobro na ministra sprawiedliwości, Łukasz Szumowski na ministra zdrowia, Dariusz Piątkowski na ministra edukacji.

Michał Dworczyk został powołany na ministra-członka Rady Ministrów, będzie nadal szefem kancelarii premiera. Ponadto Łukasz Schreiber został powołany również na ministra-członka Rady Ministrów, będzie kierował Komitetem Stałym Rady Ministrów. (PAP)

autor: Mateusz Roszak