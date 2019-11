W czwartek podczas obrad Komisji Finansów Publicznych w Sejmie odbyło się głosowanie w sprawie wyboru jej przewodniczącego i pięciu wiceprzewodniczących.

Szefem komisji został wybrany jednogłośnie Henryk Kowalczyk (PiS), który w ustępującym rządzie pełnił funkcję ministra środowiska. Był posłem V, VI, VII i VIII kadencji. Jego zastępcami zostali jednogłośnie wybrani: Krystyna Skowrońska (KO), Izabela Leszczyna (KO), Gabriela Masłowska (PiS), Tadeusz Cymański (PiS) oraz Andrzej Kosztowniak (PiS).

"Postaram się swoje doświadczenie w pracy tej komisji z kilku kadencji, wykorzystać do sprawnego przeprowadzania obrad" - powiedział po wyborze na przewodniczącego Kowalczyk. Zaznaczył, że komisja finansów jest "najbardziej zapracowaną komisją". "Chcielibyśmy, aby ta praca była pracą bardzo merytoryczną, i aby to, co będziemy opracowywali tutaj, na tej sali, czy w innych miejscach, było z pożytkiem przede wszystkim dla Polski, dla jej finansów" - zaznaczył.