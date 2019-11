Dworczyk był pytany w radiu Plus, kiedy zostanie zaprzysiężony nowy rząd i kiedy expose wygłosi premier Mateusz Morawiecki. Szef KPRM zaznaczył, że to są decyzje, które są w pierwszej kolejności decyzjami prezydenta oraz marszałek Sejmu. "Myślę, że najbardziej prawdopodobnym terminem expose jest przyszły tydzień (...), jest to najprawdopodobniej pierwsza połowa przyszłego tygodnia" - powiedział Dworczyk.

Odnosząc się do układu sił w Senacie stwierdził, że to jest demokratyczny wybór Polaków. "Większość senacką ma opozycja, miejmy nadzieję (...), że nie będzie to opozycja totalna, z założenia, tylko izba refleksji będzie pracować w taki sposób, aby ustawy przechodzące przez Senat były jak najlepszej jakości" - powiedział szef KPRM.

Dodał, że Senat nie ma narzędzi do blokowania tego procesu, ale może wydłużać proces legislacyjny. "Ale o to Senatu nie posądzam, musiałbym zakładać złą wolę" - zaznaczył.

Jak powiedział, PiS prowadziło rozmowy z senatorami opozycji, aby uzyskać większość w izbie wyższej, ale - jak mówił Dworczyk - nie ma w tym nic nadzwyczajnego, to element demokracji. Zaznaczył, że opowieści na temat powiązań między wyborem ministra sportu a sytuacją w Senacie są mityczne i snute głównie przez publicystów.

Dworczyk poinformował, że jest dwóch najbardziej prawdopodobnych kandydatów na ministra sportu, ale decyzje podejmie i ogłosi premier w stosownym czasie.

Szef KPRM, odnosząc się do dobrej atmosfery pierwszego posiedzenia Sejmu IX kadencji powiedział, że nie jest wykluczone, iż powróci dyskusja na temat tzw. pakietu demokratycznego.

Morawiecki przedstawił w piątek skład swojego nowego gabinetu. Rząd będzie liczył 20 resortów. Powstaną nowe ministerstwa, w tym resort nadzoru właścicielskiego, resort zarządzania funduszami i resort klimatu. Zlikwidowane zostanie natomiast Ministerstwo Energii.

Zgodnie z konstytucją, po przyjęciu dymisji prezydent ma 14 dni na powołanie nowego premiera, jego rządu i przyjęcie przysięgi przez nową Radę Ministrów. Najpóźniej 14 dni po powołaniu Rady Ministrów nowy premier przedstawia program działania rządu (wygłasza expose) i składa wniosek o wotum zaufania dla rządu, którego udziela Sejm bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.