Prezes PiS w swoim przemówieniu w przeddzień Narodowego Święta Niepodległości podkreślił, że "podstawowe przesłanie tego wszystkiego, co wiąże się z pamięcią tego, co wydarzyło się w naszej ojczyźnie przed 101 laty" będzie podtrzymywane, przekazywane społeczeństwu i realizowane.źródło: PAP autor zdjęcia: Mateusz Marek

Będziemy dążyć do tego, by Polska wypełniała swoją historyczną misję; jest nią podtrzymanie tego, co jest fundamentem naszej chrześcijańskiej cywilizacji; będziemy szli tą drogą; ona doprowadzi nas do zwycięstwa - mówił w niedzielę prezes PiS Jarosław Kaczyński.