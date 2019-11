X "Marsz Niepodległości" w tym roku organizowany jest pod hasłem "Miej w opiece Naród cały!" pochodzącym z pieśni maryjnej "Z dawna Polski Tyś Królową". Jego organizatorzy podkreślają, że nasza tożsamość narodowa jest nierozłączna z wiarą katolicką.

"Chcemy odwołać się do hasła właśnie patriotycznego, narodowego, ale i katolickiego, chrześcijańskiego i to chcemy podkreślać w marszu - że tożsamość narodowa jest nierozłączna z naszą wiarą katolicką, z chrześcijaństwem" - uważa członek zarządu stowarzyszenia Tomasz Kalinowski.

Marsz ruszy tradycyjnie z ronda Dmowskiego, przejdzie Alejami Jerozolimskimi i mostem Poniatowskiego na błonia przy Stadionie Narodowym. Jak informują organizatorzy, po raz ósmy o bezpieczeństwo podczas manifestacji zadba straż Marszu Niepodległości. Organizatorzy nie mają na razie informacji o tym, by na tegoroczne wydarzenie były zaproszone zagraniczne organizacje.

Natomiast Marsz Antyfaszystowski "Za wolność Waszą i naszą!" organizowany przez Koalicję Antyfaszystowską, Akcję Demokrację, Antyfaszystowską Warszawę, Porozumienie Kobiet 8 Marca, Studencki Komitet Antyfaszystowski oraz przestrzeń inicjatyw "Syrena" przejdzie z placu Unii Lubelskiej na plac Trzech Krzyży.

"Chcemy pokazać, że nasza wizja Święta Niepodległości jest inna niż środowisk nacjonalistycznych i faszystowskich. Co roku przechodzimy ulicami Warszawy, sprzeciwiając się hasłom pełnym nienawiści, nacjonalizmu i rasizmu" - przekazali organizatorzy wydarzenia.

"Naszą Ojczyzną jest Ziemia i Życie - z całą jego różnorodnością. 11 listopada robimy uliczną imprezę, taneczny pochód, w którym rytmami oporu pokażemy, że wybieramy wartości takie jak Wolność, Różnorodność i Solidarność. Docenimy codzienną odwagę i solidarność tych, które w tym kraju wciąż nie są wolne. Okażemy im wsparcie. Pójdziemy razem, po świat, jakiego chcemy: wolny, równy i sprawiedliwy" - podkreślają organizatorzy tego marszu.

Ogółem - włączając w to "Marsz Niepodległości" oraz Marsz Antyfaszystowski - warszawski ratusz zarejestrował dziesięć zgromadzeń, z czego większość jest małych - ma w nich wziąć udział od kilku do kilkudziesięciu osób - stacjonarnych, niepowodujących jakichkolwiek utrudnień. Takie informacje przekazała w czwartek dyrektor Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego stołecznego ratusza Ewa Gawor.

Według informacji przekazanych przez szefową Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 11 listopada od rana odbędą się uroczystości państwowe w Świątyni Opaczności Bożej w Wilanowie. "Z tego, co wiem, z udziałem prezydenta RP i członków rządu. Również mają być posłowie i senatorowie. Będą tam modlitwy, śpiewanie pieśni patriotycznych i to wszystko będzie trwało do godziny 20" - powiedziała Gawor.

Natomiast al. Jana Pawła, ul. Chałubińskiego i al. Niepodległości (od Stawki do Rakowieckiej) pobiegną uczestnicy Biegu Niepodległości - zacznie się o godz. 11 a zakończy o 13. Ma w nim wziąć udział około 22 tys. osób. Dzień wcześniej, w niedzielę, na Placu Zamkowy warszawiacy będą mogli wziąć udział w Pikniku Historycznym.

Z kolei w południe na pl. Piłsudskiego odbędzie się uroczysta odprawa wart, a o 13.10 rozpocznie się przemarsz oddziałów do Muzeum Wojska Polskiego. W związku z tym zostaną wyłączone z ruchu Krakowskie Przedmieście i Nowy Świat. Poza tym na Krakowskim Przedmieściu od godz. 14 do 20 będzie trwał Festiwal Niepodległości.(PAP)

Autorka: Natalia Kamińska