Część z Państwa, zapytanych: „co tam nowego z brexitem?” może bezwiednie odpowiedzieć „wydawało mi się, że już za nami!”. Niestety, rozwód Londynu z Brukselą po raz kolejny został odroczony, tym razem do końca stycznia przyszłego roku. Wystarczająco dużo czasu, żeby Brytyjczycy wybrali nowy parlament – co ma nastąpić 12 grudnia. Zapraszamy do odsłuchania podcastu.