Jak podało ME, Komisja 31 października 2019 r. poinformowała polski rząd, że w jej opinii zmiany dotyczące systemu aukcyjnego, wprowadzone ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. mają charakter czysto administracyjny i nie pociągają za sobą konieczności powiadomienia Komisji o nowej pomocy.

KE przystała na wydłużenie okresu wypłacania 15-letniego wsparcia dla zwycięskich instalacji w ramach aukcji OZE z 31 grudnia 2035 r. do 30 czerwca 2039 r. Jak podkreśliło ME, w przypadku beneficjentów ostatnich aukcji, przewidzianych na 2021 r., brak zmian oznaczałby skrócenie okresu wsparcia o czas realizacji inwestycji.

Akceptację komisji zyskało też wydłużenie terminu sprzedaży energii elektrycznej po raz pierwszy po wygraniu aukcji OZE w celu utrzymania w mocy kontraktu różnicowego przyznanego w ramach aukcji. Dla instalacji fotowoltaicznych został on wydłużony z 18 do 24 miesięcy, dla lądowych farm wiatrowych z 30 do 33 miesięcy, dla innych technologii wytwarzania z 36 do 42 miesięcy. Termin 72 miesięcy wyznaczony dla morskich farm wiatrowych pozostawiono bez zmian.

Komisja przystała też na wydłużenie dopuszczalnego wieku urządzeń wykorzystanych w instalacjach OZE. Dla instalacji fotowoltaicznych wydłużono go z 18 do 24 miesięcy, dla lądowych farm wiatrowych z 30 na 33 miesiące, dla pozostałych technologii z 36 na 42 miesiące. W przypadku morskich farm wiatrowych termin ważności instalacji wynoszący 72 miesiące pozostawiono bez zmian.

Inwestorzy będą też mogli jednokrotnie zaktualizować swoje oferty aukcyjne w odniesieniu do niektórych elementów technicznych. Aktualizacja będzie możliwa, jeżeli odnosić się będzie jedynie do: przewidywanej daty rozpoczęcia 15-letniego okresu wypłacania wsparcia; przewidywanej ilości energii elektrycznej wytworzonej w kolejnych latach 15-letniego okresu wsparcia - ale bez zmiany całkowitej ilości energii elektrycznej zawartej w ofercie wstępnej; mocy zainstalowanej instalacji, pod warunkiem, że taka zmiana nie zmieni przypisania instalacji do innego koszyka aukcyjnego. Cena i całkowita ilość energii elektrycznej, czyli jedyne kryteria, na podstawie których przyznawana jest pomoc nie mogą się zmienić.

Zadowolenie z decyzji KE wyraził minister Krzysztof Tchórzewski. "Pozwoli ona na przeprowadzenie zaplanowanych na koniec 2019 r. aukcji OZE już na nowych zasadach, co będzie korzystne zarówno dla oferentów, jak i dla rozwoju odnawialnych źródeł energii w Polsce" – skomentował.

Urząd Regulacji Energetyki planuje przeprowadzić tegoroczne aukcję dla OZE w 12 koszykach. Pierwsza ma się odbyć 25 listopada, ostatnia - 13 grudnia.(PAP)