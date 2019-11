Jak wynika z informacji mediów, chodzi o byłego premiera. Prokurator oskarżył go o uchylanie się w okresie od marca do końca marca 2017 r. do końca września 2019 r. od płacenia alimentów orzeczonych przez sąd.

Zaległości alimentacyjne byłego premiera wynoszą 124 tys. zł. Zdaniem prokuratury M. naraził pokrzywdzoną Izabelę O.-M. na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych.

Jak dodał rzecznik prokuratury prok. Łukasz Łapczyński, oskarżony nie przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia.

Zgodnie z przepisami za uchylanie się od wypełniania obowiązku alimentacyjnego grozi do dwóch lat pozbawienia wolności.

Jako pierwszy o sprawie poinformował portal wPolityce.pl. (PAP)

autor: Mateusz Mikowski