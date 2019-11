Polska jest w czołówce krajów pod względem zachorowalności i umieralności na tę chorobę. Każdego dnia w Polsce na ten nowotwór umiera 5 kobiet. Dlatego też, jak podkreślali uczestnicy konferencji, tak ważna jest profilaktyka i dostęp do darmowych szczepień zarówno dla dziewcząt, jak i chłopców.

"Uruchamiamy w Warszawie program przeciw HPV, czyli wirusowi brodawczaka. Dołączamy teraz do 230 miast i gmin w Polsce, które szczepią dzieci przeciw HPV” – powiedział Rabiej podkreślając równocześnie, że jest to spory sukces, tym bardziej, że szczepionka jest bardzo trudno dostępna.

Docelowo 94 przychodnie w stolicy mają uczestniczyć w programie szczepień przeciw wirusowi HPV. Obecnie połowa z nich rozpoczęła już szczepienia. Środki przeznaczone na ten program to odpowiednio w 2019 roku 2,1 mln zł, w 2020 roku 5,4 mln zł, a w 2021 roku 5,3 mln zł.

Jak podkreślili uczestnicy konferencji szczepieniami objęto również chłopców. Są oni bardzo często nosicielami tego wirusa. Wywoływać może on u nich m.in. raka układu oddechowego, czy odbytu. Szczepienie składa się z dwóch dawek. Nastolatki szczepione są Cervarixem.

Katarzyna Wilkołaska-Żuromska, pełnomocniczka prezydenta Warszawy ds. kobiet zaznaczyła, że za tak wysoką zapadalność na raka wywołanego wirusem HPV w Polsce odpowiada m.in. zbyt rzadkie profilaktyczne badanie kobiet, czy brak odpowiedniej edukacji seksualnej wśród młodzieży.

"Jedynie 40 proc. warszawianek korzysta z badań cytologicznych. Brak jest też odpowiedniej edukacji seksualnej wśród nastolatków, a coraz więcej z nich zapada na choroby przenoszone drogą płciową" – wyjaśniła.

Warszawa, oprócz szczepień dla nastolatków przeciw wirusowi HPV, prowadzi równolegle od 15 lat bezpłatne szczepienia przeciw grypie dla osób 65 plus. Program darmowych szczepień dla seniorów, w którym uczestniczy blisko 170 przychodni na terenie stolicy rozpoczął się we wrześniu i potrwa do 9 grudnia tego roku. Dodatkowo przeciw grypie szczepieni są bezdomni. Program objął 6 podmiotów leczniczych w 23 noclegowniach. Koszt to blisko 53 tys. złotych, a szczepieniami objęto 600 bezdomnych.

Wiceprezydent zapowiedział także na konferencji, że w ramach profilaktyki zachorowań na grypę do programu finansowanego przez ratusz dołączą także kobiety w ciąży oraz dzieci do 5 roku życia. Program zakłada, że obejmie szczepieniem blisko 30 tys. dzieci oraz 3,2 tys. kobiet rocznie.

Program będzie realizowany po raz pierwszy w Polsce. Dotychczas żaden samorząd nie finansował szczepień dla tych grup. Na ten cel ratusz planuje przeznaczyć 3,65 mln zł w ciągu trzech najbliższych lat.(PAP)