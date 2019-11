Nowojorski okręgowy sąd apelacyjny postanowił, że firma księgowa Mazars, która prowadziła rozliczenia Trumpa, musi przedstawić zeznania podatkowe prezydenta za ostatnie osiem lat.

Jak pisze Reuters, Trump niemal na pewno odwoła się od tego wyroku, co oznacza, że sprawa trafi do Sądu Najwyższego, gdzie dzięki mianowaniu przez prezydenta dwóch nowych sędziów konserwatyści mają większość 5 do 4. (PAP)