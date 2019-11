W czwartek po godz. 21.00 w rejonie galerii Starówka przy skrzyżowaniu ulic: Grodzka– Bolesława Krzywoustego-Kazimierza Wielkiego doszło do pobicia dwóch mężczyzn w wieku 25 lat i 26 lat. Jeden ze sprawców użył najprawdopodobniej ostrego narzędzia, powodując obrażenia u pokrzywdzonych, którzy trafili do szpitala.

"Do tego zdarzenia zatrzymane zostały dwie osoby. Jedna to osoba nieletnia, która po wykonaniu z nią czynności została zwolniona. Drugą osobą zatrzymaną jest 17-latek, który pozostaje do dyspozycji prokuratora. Jutro mają z nim być przeprowadzane czynności. Znamy też personalia głównego sprawcy. Trwają intensywne czynności, by go zatrzymać" – poinformował w sobotę PAP oficer prasowy KMP w Stargardzie st. asp. Krzysztof Wojsznarowicz.

Dodał, że w ustaleniu osób bezpośrednio związanych z pobiciem pomogli świadkowie i pokrzywdzeni.

Wojsznarowicz poinformował, że policja ustala okoliczności zdarzenia i motyw sprawców. Wstępnie wykluczono, by sprawcy i pokrzywdzone osoby się znały. Zaznaczył, że na tym etapie postępowania nie może podać więcej informacji. (PAP)

Autor: Inga Domurat