Informację o tym, że stolica Dolnego Śląska otrzymała tytuł Miasta Literatury UNESCO zamieścił na swoim profilu na Facebooku Wrocławski Dom Literatury. Informacja ta umieszczona jest też na oficjalnej stornie Sieci Miast Kreatywnych UNESCO.

"Ależ się porobiło, Wrocław Miastem Literatury UNESCO‼️Wiosną tego roku dostaliśmy zielone światło od prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka, by składać aplikację do Sieci Miast Kreatywnych UNESCO. Nie było lekko, ale zakasaliśmy rękawy i w zespole Wrocławskiego Domu Literatury zasiedliśmy do pracy. Zarwaliśmy kilka nocy, wypiliśmy duże ilości kawy i aplikację napisaliśmy. I jest!” - napisano na profilu Wrocławskiego Domu Literatury.

We wpisie zamieszczono też komentarz noblistki Olgi Tokarczuk. "Być może dziwnie to zabrzmi w moich ustach, ale to naprawdę najbardziej niesamowite literackie tygodnie w historii Wrocławia. Bardzo się cieszę z tytułu Miasta Literatury UNESCO dla Wrocławia!" - napisał Tokarczuk.

Program Sieci Miast Kreatywnych UNESCO został utworzony w 2004 r. Jak podano na stronie Polskiego Komitetu ds. UNESCO, celem tej inicjatywy jest zwiększenie świadomości społecznej na temat znaczenia kultury i jej prorozwojowego potencjału w różnych segmentach życia społecznego, w tym również w gospodarce.

Sieć Miast Kreatywnych UNESCO obejmuje siedem dziedzin kreatywności: rzemiosło i sztuka ludowa, wzornictwo, film, gastronomia, literatura, muzyka oraz sztuka mediów.

Pierwszym polskim miastem, które dołączyło do Sieci Miast Kreatywnych UNESCO był Kraków. Stolica Małopolski w 2013 r. otrzymała tytuł Miasta Literatury UNESCO. W 2015 r. Katowice otrzymał ten tytuł w dziedzinie muzyki, w 2017 Łódź - w dziedzinie filmu.(PAP)

autor: Piotr Doczekalski