"W związku z wydłużeniem terminu budowy terminalu lotniska Warszawa – Radom im. Bohaterów Radomskiego Czerwca 1976 roku do 20 miesięcy, wymuszonym sytuacją na rynku budowlanym, PPL przewiduje zakończenie budowy lotniska w czwartym kwartale 2021 r." – podał w środowym komunikacie prasowym PPL.

PPL zaznaczył, że ponieważ lotnisko w Radomiu będzie również obsługiwało loty niskokosztowe, to możliwe jest uruchomienie pierwszych lotów jeszcze w czwartym kwartale 2021 r., czyli zaraz po planowanym zakończeniu budowy.

"Wyczerpywanie przepustowości na lotnisku Chopina w Warszawie i brak możliwości obsługi dodatkowych lotów - przy rosnącym rynku - jak najbardziej uprawdopodabnia taki scenariusz dla lotniska w Radomiu” – zaznaczyły Porty Lotnicze.

Rzecznik PPL Piotr Rudzki wyjaśnił PAP, że zgodnie z obecnymi planami, loty z Radomiu mogłyby się odbywać już pod koniec roku 2021 r., ponieważ w IV kwartale radomskie lotnisko będzie zdolne pod względem technicznym do obsługi samolotów. "Jeżeli zatem znajdą się chętni przewoźnicy, to będzie taka możliwość" – powiedział Rudzki. Dodał, że być może niektórzy przewoźnicy, zwłaszcza niskokosztowi – ze względu na kończącą się przepustowość lotniska im. Chopina - zdecydują się na przeniesienie z Warszawy do Radomia jeszcze przed zakończeniem sezonu zimowego 2021/22.

Rzecznik przyznał jednak, że ponieważ przewoźnicy planują siatkę połączeń w danym sezonie z dużym wyprzedzeniem, to większość z nich zdecyduje się na uruchomienie połączeń z Radomia najprawdopodobniej dopiero od wiosny 2022 r.

Przedsiębiorstwo Państwowe "Porty Lotnicze" (PPL) ogłosiło przetarg na budowę terminala 30 września, a otwarcie ofert zaplanowano na 21 października. Trzy firmy zainteresowane budową obiektu - Hochtief Polska z Warszawy, Mirbud ze Skierniewic i Budimex z Warszawy - złożyły jednak odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej. Skarżyły się m.in. na zbyt krótki termin realizacji inwestycji określony w warunkach zamówienia.

W związku z odwołaniami, PPL zdecydował się zmienić warunki przetargu. Najpierw wydłużono czas realizacji inwestycji do 16 miesięcy i przesunięto termin otwarcia ofert na 7 listopada. Ostatecznie – jak informował rzecznik PPL - wychodząc naprzeciw potencjalnym wykonawcom inwestycji, PPL wydłużył termin realizacji tego zamówienia do 20 miesięcy. Zmienił się też termin otwarcia ofert; nastąpi to 15 listopada.

Szacunkowy koszt inwestycji to ok. 270 mln zł. Przedmiotem zamówienia jest wybudowanie terminala o powierzchni 30 tys. m kw. W budynku ma się znajdować m.in. 30 stanowisk check-in, 10 - kontroli bezpieczeństwa i po osiem - kontroli dokumentów przy wylotach i przylotach.

Ponadto, w terminalu będzie 10 bramek wylotowych i trzy karuzele do odbioru bagażu. W strefie komercyjnej, przystosowanej do potrzeb głównie pasażerów lotów czarterowych, zaplanowano punkty gastronomiczne i handlowe. Zdaniem PPL terminal na lotnisku w Radomiu ma być najnowocześniejszym tego typu obiektem w Polsce. Będzie przygotowany na przyjęcie 3 mln pasażerów rocznie. W przyszłości będzie go można rozbudować nawet do potrzeb 9 mln pasażerów.

Po wybudowaniu prawie od podstaw nowego portu lotniczego, Radom przejmie część ruchu lotniczego z Lotniska Chopina w Warszawie, głównie loty czarterowe i niskokosztowe. (PAP)

autor: Ilona Pecka