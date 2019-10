Tematyka wpisów obejmowała przede wszystkim kwestie polityki lokalnej i międzynarodowej, działalność Rosji w Afryce, monitoring wyborów przez lokalne organizacje pozarządowe oraz krytykę polityki USA i Francji.

Operatorzy usuniętych kont według firmy Marka Zuckerberga próbowali maskować swoją tożsamość, jednak koncern łączy je z postacią rosyjskiego finansisty Jewgienija Prigożina. Konta działały w ramach trzech sieci, których aktywność miała prowadzić do zmylenia odbiorców nadawanych z nich treści co do źródła przekazu.

Osoby koordynujące działania w ramach operacji dezinformacyjnych korzystały częściowo z prawdziwych profili mieszkańców Madagaskaru i Mozambiku, z których zarządzano stronami i grupami oraz zamieszczano w nich treści.

Szef ds. polityki cyberbezpieczeństwa Facebooka Michael Gleicher poinformował, że usunięto 35 kont na Facebooku, 53 kontrolowane przez nie strony, siedem grup oraz pięć profili na Instagramie.

Co najmniej jedna z usuniętych stron zgromadziła około 475 tys. obserwujących. 650 osób obserwowało z kolei co najmniej jeden z usuniętych profili na Instagramie, a 450 użytkowników śledziło działalność co najmniej jednej z fałszywych grup.

Operatorzy powiązanych z Rosją kont wydali na reklamę na Facebooku około 77 tys. USD. Pierwsze reklamy zamieszczano w kwietniu 2018 roku, ostatnie zaś - w październiku 2019 r. (PAP)