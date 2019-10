Do akcji "Darmowy listopad", odbywającej się w tym roku pod hasłem "Królewski splendor", po raz ósmy przystąpiły królewskie rezydencje: Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum, Muzeum Łazienki Królewskie, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie i Zamek Królewski na Wawelu.

Goście, którzy odwiedzą Kraków, będą mogli bezpłatnie zobaczyć wystawę "Reprezentacyjne Komnaty Królewskie", nawiązującą do wyglądu wnętrz rezydencji królewskiej z XVI i XVII w. Ekspozycja obejmuje dwie sale - Poselską i Senatorską, a wizyta będzie też okazją do obejrzenia kolekcji arrasów króla Zygmunta Augusta, portretów królów, obrazów mistrzów włoskich i holenderskich z czasów od XV do XVII w., a także renesansowych mebli włoskich.

Kolejną atrakcją będzie udostępniona wystawa "Wawel Zaginiony", obejmująca m.in. rotundę z przełomu X/XI w., pozostałości zabytkowej stajni i wozowni oraz relikty renesansowych kuchni królewskich. Goście zapoznają się z dziejami zabudowy dzięki planszom ilustracyjnym i modelem wzgórza.

Następna z wystaw, czyli "Skarbiec Koronny i Zbrojownia", ulokowana jest w gotyckich i renesansowych pomieszczeniach północno-wschodniego narożnika zamku, w których od XIV w. przechowywano polskie insygnia koronacyjne i klejnoty. Miejsce znalazły tu przedmioty ocalone z pierwotnego skarbca, m.in. miecz koronacyjny – Szczerbiec, pamiątki po polskich monarchach, dzieła złotnictwa polskiego i zachodnioeuropejskiego, oraz różne rodzaje broni i uzbrojenia.

Zamek pokaże także zbiór porcelany pochodzącej z Królewskiej Manufaktury w Miśni, zaliczający się się do znaczących kolekcji europejskich i światowych. Na wystawie "Porcelana miśnieńska w zbiorach Zamku Królewskiego na Wawelu" po raz pierwszy zaprezentowane zostaną wszystkie obiekty - jest ich ponad 400, a ich zbieranie rozpoczęto w 1966 r.

Wszystkie wystawy będą dostępnie dla zwiedzających za darmo od wtorku do niedzieli; nieczynne będą w poniedziałki, a także 1 i 11 listopada. Oprócz tego uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych mogą wziąć udział w bezpłatnych lekcjach muzealnych.

Więcej informacji znaleźć można na stronie Zamku Królewskiego na Wawelu.(PAP)