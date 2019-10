Johnson przekonuje Izbę Gmin do wcześniejszych wyborów. Uda się za czwartym razem?

Brytyjski premier Boris Johnson przekonywał we wtorek posłów do przeprowadzenia wyborów parlamentarnych 12 grudnia, że obecny klimat niepewności podkopuje zaufanie do polityki i odbija się na wszystkich dziedzinach życia.