Wyjaśnił on, że we wtorek miałoby się odbyć drugie czytanie projektu ustawy WAB w Izbie Gmin, po czym posłowie mieliby możliwość zgłaszania poprawek do jej treści, zaś ostatecznie głosowanie przed jej przesłaniem do Izby Lordów odbyłoby się w czwartek. Rees-Mogg jako lider Izby Gmin jest odpowiedzialny za koordynację realizacji polityki rządu w niższej izbie parlamentu.

Ustawa o porozumieniu w sprawie wyjścia - nazwanej w skrócie WAB - inkorporuje do brytyjskiego prawa postanowienia zawarte w umowie uzgodnionej w miniony czwartek przez rząd w Londynie z Unią Europejską. Zgodnie z poprawką przyjętą podczas sobotniego posiedzenia Izby Gmin wejście w życie tej ustawy jest warunkiem niezbędnym do tego, by posłowie mogli zaaprobować porozumienie z UE, co z kolei jest konieczne, by Wielka Brytania wystąpiła ze Wspólnoty w uporządkowany sposób w planowanym przez rząd terminie, czyli 31 października.