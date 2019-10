Przepisy wykonują prawo Unii Europejskiej. Dzięki nim wdrożone zostaną zapisy Konwencji o pracy na morzu i Konwencji dotyczącej pracy w sektorze rybołówstwa.

Ustawa reguluje wszystkie kwestie związane ze specyfiką pracy rybaków na statkach rybackich. Jej istotą jest zapewnienie, aby praca na statkach rybackich o polskiej przynależności wykonujących tzw. rybołówstwo komercyjne była pracą bezpieczną. Przepisy określają wymagania, jakie powinni spełniać rybacy, a w szczególności przewidują minimalny wiek warunkujący możliwość zatrudnienia na statku rybackim. Ma to być co do zasady 18 lat, a tylko wyjątkowo dopuszcza się zatrudnianie osób młodszych, powyżej 16. roku życia.

Przepisy ustawy szczegółowo regulują sposób zawierania oraz treść rybackiej umowy o pracę, zasady związane z wynagrodzeniem, standardy w zakresie czasu pracy rybaków, a także prawa i obowiązki stron w razie rozwiązania stosunku pracy, w tym konieczność poniesienia przez armatora kosztów repatriacji rybaka, który pozostał za granicą bez własnej winy.

W ustawie uregulowano także zagadnienia związane z warunkami pracy i życia na statkach rybackich.

Wiceminister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Anna Moskwa podczas prac w parlamencie nad ustawą mówiła, że podstawowe elementy tej regulacji dotyczą kwestii praw i obowiązków na statkach rybackich osób o polskiej przynależności, pośrednictwa pracy, wymagań dotyczących dokumentów związanych z pracą, warunków pracy i życia oraz wszelkich kwestii związanych z ochroną zdrowia i ochroną socjalną. (PAP)