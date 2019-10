Nowe regulacje dostosowują polskie prawo do regulacji UE, a także usuwają naruszenia prawa wspólnotowego. Przepisy przewidują, iż pierwsze strategiczne mapy hałasu zostaną sporządzone do 30 czerwca 2022 roku i będą one aktualizowane co 5 lat. Będą one wykonywane dla miast powyżej 100 tys. mieszkańców, dla terenów po których przebiegają główne drogi (więcej niż 3 mln pojazdów rocznie), dla linii kolejowych (powyżej 30 tys. pociągów rocznie), a także dla terenów, gdzie znajdują się duże lotniska (powyżej 50 tys. startów i lądowań).

Nowela stanowi, że programy ochrony środowiska przed hałasem będą uchwalane przez sejmiki województw co pięć lat, począwszy od 2024 r. Mapy hałasu będą również przekazywane do Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Nowe przepisy przewidują ponadto kary pieniężne dla samorządów za nieprzestrzeganie przepisów ustawy.(PAP)

autor: Łukasz Pawłowski