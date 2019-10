- Wybory przebiegały stosunkowo spokojnie, jakichś drastycznych sytuacji z tym związanych nie było. Jakkolwiek z tej informacji, która uzyskaliśmy wynika, że w związku z dwoma zdarzeniami doszło do zatrzymania dwóch osób, a mianowicie rzecz dotyczyła sytuacji związanej z pracami komisji numer 7 w miejscowości Dakowy Mokre i to był związane z ujawnieniem działań polegającego na wyniesieniu karty do głosowania przez osobę biorącą udział w głosowaniu. Osoba ta została zatrzymana, postępowanie jest prowadzone. I druga sytuacja zdecydowanie bardziej drastyczna, mianowicie taka która polegała na tym, że w lokalu wyborczym numer dwa w Dobroszycach doszło do rękoczynów i między osobą biorącą udział w głosowaniu i członkiem komisji wyborczej tzn. członek komisji został uderzony, sprawca został zatrzymany i postępowanie również jest prowadzone. W trakcie ciszy wyborczej od ostatniego meldunku zaistniało wykroczeń 51 i w tym okresie zaistniało przestępstw i wykroczeń w liczbie 62. Czyli stosunkowo niewiele w biorąc pod uwagę skale przedsięwzięcia, liczbę głosujących – wyjaśnił Wojciech Kręcisz z PKW.