"Naszym zdaniem, liczba roszczeń prawnych dotyczących indeksowanych kredytów hipotecznych mogłaby prawdopodobnie wzrosnąć w Polsce po wydaniu przez TSUE orzeczenia w sprawie kredytobiorców. Spory mogą również dotyczyć kredytów hipotecznych, które zostały już spłacone i innych kredytów denominowane w walucie obcej" - czytamy w raporcie.

DBRS wskazuje, że największe ryzyko wynika z kredytów hipotecznych związanych z CHF, gdzie kredytobiorcy muszą stawić czoła wyższym spłatom przy silnej aprecjacji franka szwajcarskiego w stosunku do polskiego złotego. Przeliczenie hipoteki po początkowym kursie walutowym mogłoby być bardzo kosztowne dla sektora bankowego. W sierpniu 2019 r. łączne zaangażowanie polskich banków w kredyty związane z CHF wynosiło 104 mld zł, co odpowiada 82% kredytów hipotecznych w walucie obcej, z czego znaczna część to kredyty indeksowane.

W ocenie analityków DBRS, może to ostatecznie doprowadzić do zwiększenia rezerw bankowych.

"Jednakże, biorąc pod uwagę niepewność, a także złożoności problemu, w tym kursu walutowego, po którym banki mogłyby być zmuszone do przeliczania kredytów, trudno jest oszacować ostateczny wpływ na banki. Ogólnie rzecz biorąc, uważamy, że wszelkie negatywne skutki mogą być rozłożone w czasie" - czytamy dalej.

Orzeczenie TSUE może skłonić polskie władze do znalezienia "systemowego rozwiązania" po wyborach, które odbędą się w najbliższą niedzielę.

"Presja ta może się również nasilić w przypadku dalszej znaczącej deprecjacji złotego. Poprzednie polityczne próby rozwiązania problemu CHF, w tym propozycja wprowadzenia opłaty hipotecznej, nie zostały ostatecznie wdrożone" - czytamy także.

Według DBRS, banki mogą być zmuszone do zwiększenia swoich buforów kapitałowych, co może skutkować niższym wzrostem akcji kredytowej, obciążając tym samym budżet państwa w sytuacji, gdy wzrost gospodarczy już spowalnia.