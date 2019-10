Jeśli konferencja przewodniczących przystanie na propozycję koordynatorów i szefa komisji rolnej (co jest raczej formalnością), to kolejne wysłuchanie Polaka odbędzie się we wtorek przed południem.

Będzie to ostatnia szansa Wojciechowskiego, żeby zdobyć przychylność eurodeputowanych. W przeciwnym razie może on nie dostać pozytywnej rekomendacji do zasiadania w Komisji Europejskiej.