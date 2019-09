Prezes PiS mówił, że "państwo dobrobytu", do którego dąży PiS, to nie tylko "pełne kieszenie". Państwo dobrobytu, mówił, to państwo, które "zapewnia obywatelom odpowiedni poziom opieki i wsparcia".

W takim państwie, mówił prezes PiS, "służba zdrowia musi być powszechnie dostępna i publiczna". Prywatna służba zdrowia, dodał, powinna mieć charakter uzupełniający.

"Przede wszystkim musimy zapewnić każdemu rodakowi opiekę medyczną za darmo" - podkreślił Kaczyński.

Na początku wystąpienia nawiązał też żartem do słów ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego, który mówił, że najstarszy pacjent, który zrealizował elektroniczną receptę miał 107 lat. "Tu padła liczba 107 lat - nie wiem czy się uda, ale trzeba dążyć" - powiedział prezes PiS.