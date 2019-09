PE pyta Wojciechowskiego i innych kandydatów do KE o gwarancje niezależności

Gwarancje niezależności, ewentualne plany wzmocnienia kontroli środków na rolnictwo w krajach UE, a także podejście do kwestii zmian klimatycznych - to pytania skierowane z PE do kandydata na komisarza ds. rolnictwa Janusza Wojciechowskiego.