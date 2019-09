"Polska razem z pozostałymi stolicami UE-27 jest żywotnie zainteresowana tym, by proces wychodzenia Wielkiej Brytanii z UE odbywał się na podstawie przewidywalnych reguł" - mówił wiceszef MSZ, cytowany w komunikacie biura rzecznika prasowego resortu.

Ponadto - jak podkreślono w komunikacie - Szymański wskazał, że taki scenariusz byłby najlepszy dla polskich obywateli i przedsiębiorców.

MSZ zaznaczyło, że w trakcie rozmowy z sekretarzem Barclayem, wiceszef resortu dyplomacji zaznaczył również, że UE27 potrzebuje brytyjskich propozycji wyjścia z tego sporu.

"Polska jest gotowa, by je konstruktywnie oceniać, ale w tych negocjacjach nie ma alternatywy dla jedności UE-27" – dodał Szymański.

W komunikacie podkreślono, że w trakcie spotkania strona brytyjska również zadeklarowała determinację w poszukiwaniu porozumienia w tej kwestii.

W poniedziałek w życie weszła ustawa, według której szef brytyjskiego rządu musi poprosić o kolejną zmianę terminu opuszczenia Wspólnoty, jeśli do 19 października parlament nie zaakceptuje żadnej umowy na temat brexitu. Ustawa otwiera też drogę do opóźnienia brexitu do 31 stycznia 2020 roku.

Przeprowadzenie go do 31 października br. było najważniejszą z obietnic składanych przez urzędującego od lipca premiera Wielkiej Brytanii Borisa Johnsona. Pod koniec zeszłego tygodnia zapowiedział on, że "prędzej wyzionie ducha", niż zgodzi się na opóźnienie wyjścia Zjednoczonego Królestwa z UE. (PAP)

autor: Mateusz Roszak