"Jestem dumny z tego, że mamy 13,5 mln turystów rocznie. 6,5 mld zł dzięki temu zostaje w Krakowie, ale niepokoi mnie to, jaki charakter ma turystyka w mieście, to że Kraków staje się nie stolicą kultury, stolicą UNESCO a stolicą turystyki alkoholowej. Świadczy o tym wiele sygnałów" - mówił Mazur w środę na konferencji prasowej.

Przywołał spot American Airlines, w którym Budapeszt jest reklamowany jako miejsce, gdzie można popływać statkiem po Dunaju, Praga jako miejsce, gdzie można iść na spektakl teatru lalkowego, a Kraków jako miasto, gdzie można napić się wódki.

"Powinniśmy wszyscy potraktować to jako priorytet na kolejne cztery lata, żeby zmienić obraz Starego Miasta"– powiedział Mazur.

Kandydat na senatora zapowiedział, że będzie domagał się respektowania na Starym Mieście przepisów Kodeksu wykroczeń i uchwały o parku kulturowym. "Nie pozwalają one na takie skandaliczne zachowania jak jeżdżenie nago dorożką, picie alkoholu, namawianie do wstąpienia do klubu go-go, ale są one regularnie łamane" – mówił Mazur.

"Kraków podobnie jak wiele innych miast na Zachodzie powinien wprowadzić opłatę turystyczną. Postuluję, żeby to było na początek 1 euro za noc. Dzięki temu do budżetu miasta wpłynie 25 mln zł przy obecnym natężeniu ruchu turystycznego. Co roku moglibyśmy budować jeden park" – powiedział.

Mazur postuluje też wprowadzenie regulacji najmu mieszkań w systemie Airbnb, w taki sposób, żeby przejrzyste było, kto prowadzi taką działalność i by chronić mieszkańców.(PAP)

autor: Małgorzata Wosion-Czoba