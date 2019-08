Przed nami wrzesień - okres powrotów z urlopów i wakacji. Kończy się też "zasłużone leniuchowanie" w teatrach. W niektórych już w sierpniu zaczęły się gorączkowe próby.

Zaczynając od Warszawy, w Teatrze Powszechnym już trwają próby do zaplanowanej na 20 września premiery spektaklu "Damaszek 2045" w reż. Omara Abusaady. Przedstawienie powstaje na podstawie tekstu Mohammada Al Attara, w ramach międzynarodowego projektu "Atlas of Transitions. New geographies for a cross-cultural Europe". Zapowiada się połączenie kryminału i science fiction. Zagrają: Aleksandra Bożek, Grzegorz Falkowski, Natalia Łągiewczyk, Oskar Stoczyński i Kazimierz Wysota.

To teatralny wstęp przed zapowiedzianą na 12 października na Scenie Dużej tego teatru premierą spektaklu Krystiana Lupy "Capri – wyspa uciekinierów". Jego nowy spektakl powstaje na podstawie utworów włoskiego pisarza, dziennikarza i dyplomaty Curzia Malapartego, a także "Księgi z San Michele", tzw. dzieła życia Axela Munthego, szwedzkiego lekarza i pisarza. Lupa chce przyjrzeć się przemianom współczesnej Europy i roli wielkich osobowości w procesach polityczno-społecznych.

W Teatrze Dramatycznym we wrześniu zaplanowano dwie premiery. Na Scenie na Woli im. T. Łomnickiego 20 września odbędzie się premiera "Projektu Laramie" ze scenografią i w reż. Michała Gielety. Spektakl należący do gatunku teatru faktu, zaangażowany społecznie powstaje w koprodukcji Teatru Dramatycznego i Fundacji Edukacji Teatralnej i Artystycznej.

Na Scenie im. G. Holoubka 27 września widzowie zobaczą premierę słynnej "Księżniczki Turandot". "Spektakl oparty na baśni chińskiej, w którym reżyser Ondrej Spisak mistrzowsko bawi się konwencjami teatralnymi, nawiązuje do commedii dell’arte, a nawet do form cyrkowych. Tekst w przekładzie poety Jarosława Mikołajewskiego w pełni oddaje siłę słowa Carlo Gozziego, a improwizacje z humorem odnoszą się do współczesności" - czytamy w zapowiedzi.

13 września w Teatrze Współczesnym odbędzie się premiera spektaklu "Wstyd" Marka Modzelewskiego w reż. Wojciecha Malajkata. Na scenie zobaczymy Izę Kunę, Agnieszkę Suchorę, Jacka Braciaka i Mariusza Jakusa.

W STUDIO teatrgalerii na 20 września zaplanowano premierę spektaklu-koncertu "Złota Skała. Opowieść o Robercie Brylewskim" w reż. lidera Komuny Warszawa Grzegorza Laszuka. To spektakl-koncert poświęcony jednej z najważniejszych postaci w historii polskiej kultury alternatywnej, liderowi legendarnych formacji Brygada Kryzys, Izrael i Armia. "Historia utopijnego marzenia o ucieczce z opresyjnego Babilonu i odnalezieniu wolności na wymarzonej Złotej Skale" - napisano w zapowiedzi.

Nieco wcześniej, bo 12 września, Robert Wasiewicz zaprezentuje swój autorski spektakl-wydarzenie performatywne pt. "Więcej niż jedno zwierzę". "Coś dla miłośników zwierząt, tańca i dobrego poczucia humoru. Połączenie mockumentu przyrodniczego z emocjonalnym koncertem muzyki pop" - czytamy w zapowiedzi.

"+We Built This City+, +I Wanna Rock+, +I Want To Know What Love Is+, +The Final Countdown+, +Oh Sherrie+... Największe światowe przeboje Europe, Poison, Styx, Twisted Sister i innych gwiazd rocka lat 80. w zaskakującym, musicalowym wydaniu! 2328 spektakli na Broadwayu! Przebój londyńskiego West Endu, Toronto i Las Vegas nareszcie w Warszawie!" - tak reklamują nową polską prapremierę musicalu "Rock of Ages" w Teatrze Syrena w Warszawie. Spektakl wyreżyseruje Jacek Mikołajczyk, dyrektor teatru i reżyser jego poprzednich musicalowych przebojów – "Rodziny Addamsów" i "Czarownic z Eastwick". Kierownictwo muzyczne sprawuje Tomasz Filipczak, kierownik muzyczny Syreny i wieloletni kierownik muzyczny programu "Jaka to melodia?". Autorem kostiumów jest Tomasz Jacyków, a za choreografię odpowiadają Jarosław Staniek i Katarzyna Zielonka. Hit grany będzie od 14 września.

W toruńskim Teatrze im. W. Horzycy na 28 września zapowiedziano premierę znakomitej "Antygony w Nowym Jorku" Janusza Głowackiego w reż. Macieja Marczewskiego. W spektaklu wystąpią m.in. Joanna Rozkosz, Bartosz Woźny, Paweł Tchórzelski i Michał Ubysz.

Łódzki Teatr im. S. Jaracza rozpoczyna nowy sezon aż trzema premierami. 8 września zobaczyć będzie można premierę autorskiego monodramu Magdaleny Kumorek pt. "Madaleine", a pod koniec miesiąca teatr pokaże dwie polskie prapremiery. Na 20 września zapowiedziano premierę "Róży Jerychońskiej" Diany Meheik w reż. Waldemara Zawodzińskiego. To dramat oparty na prawdziwej historii Oleny Popik, dwudziestojednoletniej prostytutki z Ukrainy, która przez lata była wykorzystywana przez handlarzy żywym towarem, by umrzeć w Mostarze, w wyniku spustoszeń, jakiego dokonały w jej organizmie choroby weneryczne. W obsadzie spektaklu: Agnieszka Więdłocha, Sambor Czarnota, Ewa Wiśniewska, Krzysztof Wach i Ewa Karaśkiewicz.

Kolejną prapremierę widzowie zobaczą 28 września. Reżyser i autor muzyki Karol Klugowski wystawi tekst Wernera Schwaba "Wreszcie martwy. Wreszcie brakuje powietrza". "Większościowo teatr jako moralny dom wariatów nie jest przecież niczym innym niż zaśmierdzieloną salą balową w wiejskiej gospodzie, ozdobionej licznymi trofeami bezsensowności w sztucznych opakowaniach śmierci. Jedną ścianę nawiedziło jelenie poroże Berta Brechta i rogi jego uniwersalistycznych wasali. Na drugiej ścianie, niczym z domu starców, dynda kilku absurdystów i kilku wrażliwców postawionych w stan oskarżenia. Z sufitu zwieszają się czarno-złoci klasycy na swoich zżartych przez mole sznurach..." - czytamy we fragmencie scenariusza.

Dzień wcześniej, bo 27 września w Teatrze Nowym im. K. Dejmka w Łodzi odbędzie się premiera "Pierwszego razu" Michała Walczaka w reż. Adama Biernackiego, ze scenografią Joanny Jaśko-Sroki. Jest to koprodukcja warszawskiej Fundacji 44 i Teatru Nowego.

W Teatrze Powszechnym w Łodzi reżyser i założyciel poznańskiego Biura Podróży Paweł Szkotak pracuje nad wystawieniem sztuki Krzysztofa Kędziory pt. "Wykapany zięć". Premiera - 21 września.

"Wszystko w rodzinie" - to popularna farsa Raya Cooneya, którą w Teatrze Dramatycznym im. A. Węgierki reżyseruje znany podlaskiej publiczności dyrektor Teatru Polskiego w Bielsku-Białej Witold Mazurkiewicz. On też odpowiada za kostiumy i opracowanie muzyczne, a scenografię zaprojektował Tomasz Tobys. W spektaklu wystąpią m.in. Justyna Godlewska-Kruczkowska, Arleta Godziszewska, Krystyna Kacprowicz-Sokołowska, Agnieszka Możejko-Szekowska, Monika Zaborska, Marek Cichucki, Krzysztof Ławniczak, Dawid Malec, Piotr Szekowski i Marek Tyszkiewicz.

W Teatrze im. Aleksandra Sewruka w Elblągu trwają próby dramatu "Czarownice z Salem" Arthura Millera. Reżyseruje Jan Buchwald, a premiera przedstawienia z muzyką Jerzego Satanowskiego otworzy 14 września nowy sezon elbląskiej sceny.

W prywatnym Teatrze Nowym Proxima w Krakowie były dyrektor Starego Teatru im. H. Modrzejewskiej w Krakowie Jan Klata przygotowuje spektakl "Dług". Inspirację dla reżysera stanowi historyczno-ekonomiczna książka antropologa Davida Graebera. Wystąpią Marcin Czarnik, Małgorzata Gorol, Monika Frajczyk i Bartosz Bielenia. Premierę zaplanowano na 14 września.

Wielokrotnie nagradzany reżyser, twórca lubelskiego Teatru Provisorium Janusz Opryński przygotowuje w opolskim Teatrze im. J. Kochanowskiego premierę "Mistrza i Małgorzaty" na podstawie powieści Michaiła Bułhakowa. Przedstawienie ze scenografią Jerzego Rudzkiego zostanie pokazane widzom 27 września.

Po kilkuletniej przerwie, spowodowanej remontem, 28 września ponownie otwarty zostanie gmach Teatru im. C. K. Norwida w Jeleniej Górze. Na początek najczystsza klasyka - premiera "Dam i huzarów" Aleksandra Fredry w reż. Tomasza Grochoczyńskiego.

Lubuski Teatr w Zielonej Górze zaprasza już 6 września na premierę komedię "Zielony Gil" Tirso de Moliny w reż. Roberta Kurasia. Autorem przekładu barwnej komedii, która opowiada o perypetiach miłosnych donny Diany, jest Julian Tuwim.

W Teatrze Śląskim im. S. Wyspiańskiego w Katowicach odbędzie się polska prapremiera nagrodzonego w ubiegłym roku Pulitzerem tekstu Martyny Majok "Koszt życia" w reż. Małgorzaty Bogajewskiej. Spektakl na podstawie sztuki pochodzącej ze Śląska Majok zostanie pokazany 20 września - na otwarcie II edycji Międzynarodowego Festiwalu "Open the Door". Dramat opowiada o życiu i samotności osoby z niepełnosprawnością.(PAP)

autor: Grzegorz Janikowski