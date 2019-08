W rozmowie z PAP sekretarz generalny Wiosny i sztabowiec lewicy Krzysztof Gawkowski potwierdza, że "pełne listy lewicy są już na ukończeniu". "Potrzebujemy kilku godzin, żeby je domknąć" - mówi. "Brakuje kilku osób w kilku okręgach, a to dlatego, że jest zbyt dużo chętnych i trzeba rozwiązać problemy, kto będzie kandydował, a kto nie" - podkreślił.

Jak zaznaczył, lewica wystawi listy parytetowe, na których będzie pełna obsada 920 kandydatów.

"Listy lewicy będą bogate w ludzi kultury i nauki, będą sportowcy, ale będą też osoby, które pierwszy raz startują, studenci, będą osoby, które są z najmłodszego narybku, czyli które ukończyły 21 lat, ale też osoby ze starszym rodowodem politycznym" - powiedział Gawkowski.

Dodał, że będą to listy konkurencyjne dla Koalicji Obywatelskiej oraz Prawa i Sprawiedliwości.

Jak dowiedziała się PAP, z ostatniego miejsca na warszawskiej liście ma startować b. poseł SLD Piotr Gadzinowski. Na liście ma się także znaleźć b. szefowa Kancelarii Prezydenta RP i b. przewodnicząca Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Danuta Waniek, która ma otrzymać miejsce 5. Z kolei na gdańskiej liście znajdzie się b. posłanka Jolanta Banach.

Pozostałe miejsca mają otrzymać lokalni liderzy.

W rozmowie z PAP Gawkowski powiedział, że w najbliższym tygodniu odbędzie się 41 konferencji regionalnych, gdzie prezentowani będą kandydaci. "Ta kampania ma być blisko ludzi. Wytyczne sztabu są takie, że ta kampania ma się odbywać na ulicach miast i miasteczek. Lewica stawia na kampanie bezpośrednią, bo taka kampania, w naszym przypadku, jest najbardziej docierająca do ludzi z programem, ale i z przeświadczeniem, że lewica chce wrócić do Sejmu, ale też i do pierwszej ligi politycznej" - podkreśla.

Siedmiu kandydatów wystartuje z poparciem "Lewicy" w wyborach do Senatu. Będą to: b. wicemarszałek Sejmu Jerzy Wenderlich w Toruniu, wiceprzewodnicząca łódzkiej rady miasta Małgorzata Niewiadomska-Cudak (Łódź), były senator Janusz Bargieł w Olkuszu, przewodniczący Rady Naczelnej PPS Wojciech Konieczny w Częstochowie, wiceprezes Wiosny Gabriela Morawska-Stanecka (Sosnowiec), burmistrz Otmuchowa Jan Woźniak w Nysie, b. wiceminister kultury Rafał Skąpski w Nowym Sączu.