"W konsekwencji ostatnich wydarzeń Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki podjął decyzję o przygotowaniu nowej ustawy o organizacji lotów najważniejszych osób w państwie" - oświadczył podczas piątkowej konferencji prasowej Dworczyk.

Jak wskazał do tej pory kwestia przelotów VIP-ów była uregulowana w różnych aktach prawnych "niejednokrotnie zmienianych", a jednym z najważniejszych była instrukcji HEAD, która - jak zaznaczył - była wielokrotnie nowelizowana. Jak dodał jedną z niedobrych zmian w tej instrukcji były te wprowadzone w 2011 r. W ocenie szefa KPRM zmiany te "rozmyły odpowiedzialność za organizację lotów".

"Chcemy to zmienić, chcemy wprowadzić przepisy, które z jednej strony będą odpowiedzią na realną potrzebę, która istnieje w ramach administracji państwowej, precyzyjnego opisania lotów najważniejszych osób w państwie, z drugiej strony będzie to też odpowiedź na oczekiwania opinii publicznej" - mówił Dworczyk.

Jak wskazał "chcemy, aby ta ustawa była ponadczasowa" dlatego, jak mówił, do pracy nad zmianami KPRM zaprosi szefów innych kancelarii, w tym prezydenta, Sejmu i Senatu, a ponadto Urząd Lotnictwa Cywilnego i MON. "Ale to nie wszystko, bo wypracowany w takim składzie dokument byłby niepełny, w związku z tym zaprosimy również szefów wszystkich klubów parlamentarnych, tudzież osoby delegowane przez nich, po to żebyśmy wspólnie, ponadpartyjnie stworzyli dobre prawo" - podkreślił Dworczyk.