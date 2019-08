"Jedyne czego żałują politycy PiS, to że się wydało". Komentarze po dymisji marszałka Kuchcińskiego

Marek Kuchciński zrezygnował z funkcji marszałka sejmu. Twierdzi przy tym, że nie złamał obowiązujących przepisów prawa. Politycy opozycji skrytykowali jednak działania Kuchcińskiego, wytykając mu kłamstwa i nadużywanie rządowego samolotu do celów niezwiązanych z funkcją marszałka, w tym do transportowania na trasie Warszawa-Rzeszów członków rodziny i partyjnych kolegów (Kuchciński jest posłem PiS z Podkarpacia, ma tam dom i ziemię). Po ujawnieniu dokumentów sugerujących nadużycia, kancelaria sejmu i sam Kuchciński zaprzeczali, jakoby do nich dochodziło.