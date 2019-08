"W zbliżających się wyborach do parlamentu wystartujemy jako Komitet Wyborczy Lewica; bazą organizacyjno-prawną tego startu będzie struktura SLD" - zapowiedział jeden z liderów Razem Adrian Zandberg na konferencji prasowej przed pomnikiem Ignacego Daszyńskiego w Warszawie. Oznacza to, że lewicowy komitet będzie obowiązywał 5, a nie 8-proc. próg wyborczy, jak w przypadku koalicji.

Jak ocenił Zandberg, siłą porozumienia, które wystartuje z list tego komitetu, jest "wielobarwność". "Siłą Lewicy jest jej różnorodność. Jesteśmy silni dlatego, że jesteśmy różni: jesteśmy starsi i młodsi, (...) jesteśmy z mniejszych miejscowości i z wielkich miast, takich jak Warszawa" - mówił lider Lewicy Razem.

Jak zaznaczył, polityków, którzy wystartują z list KW Lewica łączy "to, co było bliskie sercu Ignacego Daszyńskiego - przekonanie, że Polska może być krajem sprawiedliwym społecznie, krajem, który stoi po stronie pracowników, krajem, który stoi po stronie kobiet, krajem, który jest demokratyczny i wolny, krajem, który nikogo nie zostawia z tyłu". "O taką Polskę Lewica zawalczy w wyborach do parlamentu i o taką Polskę będą walczyć w nowym parlamencie przedstawiciele silnej, różnorodnej reprezentacji lewicy" - dodał Zandberg.

Zgodnie z kodeksem wyborczym nazwa komitetu wyborczego partii politycznej musi zawierać nazwę tej partii lub jej skrót, przy czym muszą one odzwierciedlać zapis w ewidencji partii politycznych. Jak powiedziała PAP rzeczniczka SLD Anna-Maria Żukowska, Sojusz planuje dokonać zmiany w swoim statucie i ewidencji partii, tak aby miejsce obecnie obowiązującego oficjalnego skrótu nazwy partii - SLD - zastąpiło w nim słowo "Lewica". Uchwała zmieniająca statut ma zostać podjęta jeszcze w tym tygodniu. Następnie, SLD zgłosi zmianę skrótu nazwy do Sądu Okręgowego w Warszawie, który - jak wskazuje Żukowska - zobowiązany jest do wprowadzenia jej "niezwłocznie" do prowadzonej przez siebie ewidencji.

Szefem sztabu wyborczego Lewicy - jak poinformował szef SLD Włodzimierz Czarzasty - będzie lider Wiosny Robert Biedroń, który decyzją sił zasiadających w komitecie nie będzie jednak startował w jesiennych wyborach.

"Tak jak jest jedna +jedynka+ w Warszawie i nie będzie tak, że trzech czy czterech będzie startowało na jednej +jedynce+ w Warszawie (...), tak w sprawie pana Roberta Biedronia podjęliśmy w gronie wszystkich sojuszników, w gronie wszystkich stowarzyszeń i wszystkich partii taką decyzję" - tłumaczył przewodniczący Sojuszu.

Dopytywany o to, dlaczego lider Wiosny nie będzie kandydował do polskiego parlamentu, Czarzasty dodał: "Mamy również wobec pana Biedronia inne plany; przyjdzie czas, będziemy je ogłaszali".

"Lewica ma plan na siebie niekrótkofalowy, ale także długofalowy; podejmujemy decyzje strategiczne, które mają doprowadzić do tego, że lewica wróci na trwałe i z większą mocą na polską scenę polityczną" - zaznaczył z kolei Biedroń.

Czarzasty zapowiedział jednocześnie, że "jedynki" wyborcze Lewicy zostaną przedstawione na oddzielnej konferencji prasowej "najdalej w przyszłym tygodniu".

Jak poinformował na poniedziałkowej konferencji Biedroń, w ramach kierowanego przez niego sztabu Lewicy funkcjonować będzie zespół koordynujący, w którym oprócz liderów SLD, Wiosny i Lewicy Razem, reprezentowane będą także mniejsze organizacje, które przystąpiły do zainicjowanego przez te trzy ugrupowania porozumienia wyborczego. W skład zespołu wejdą przedstawiciele stowarzyszenia "Spójnik", Kongresu Świeckości, Związku Zawodowego Rolnictwa i Obszarów Wiejskich "Regiony", Inicjatywy Feministycznej, stowarzyszenia "Ordynacka", Polskiej Partii Internetowej, Unii Pracy, Polskiej Partii Socjalistycznej oraz b. pierwszy wiceprezydent Warszawy (zastępca Hanny Gronkiewicz-Waltz) Jacek Wojciechowicz, a rozmowy o wejściu toczą się również ze Strajkiem Kobiet.

Jak podkreślił Biedroń, inicjatywa pozostaje otwarta na "wszystkie ruchy społeczne, organizacje i wszystkich ludzi dobrej woli, którzy chcą budować Lewicę".

Wiceprzewodniczącymi sztabu będą sekretarz generalny Wiosny Krzysztof Gawkowski, sekretarz generalny SLD Marcin Kulasek i Marcelina Zawisza z Zarządu Krajowego Lewicy Razem. Funkcję rzeczniczki prasowej sztabu obejmie rzeczniczka SLD Anna-Maria Żukowska. Pełnomocniczką ds. kontaktów ze stroną społeczną zostanie członkini Zarządu Krajowego Lewicy Razem Julia Zimmermann.

Szefem zespołu strategicznego w sztabie został b. sztabowiec Aleksandra Kwaśniewskiego w wyborach prezydenckich z 1995 r., b. prezes TVP Robert Kwiatkowski (stowarzyszenie "Ordynacka"); wiceprezes Wiosny Gabriela Morawska-Stanecka będzie szefową zespołu prawno-finansowego, a zespołem programowym pokieruje Dariusz Standerski - dyrektor programowy Wiosny.

Za sprawy organizacyjne będzie odpowiadała Anna Zeitz (SLD), za komunikację rzeczniczka Lewicy Razem Dorota Olko, a sekretarzem sztabu zostanie Patryk Janczewski (Wiosna).