Podczas spotkania z mieszkańcami Boiszowy na Śląsku premier Morawiecki zapewnił, że rząd chce "rozmawiać z Polakami o tym, co jest potrzebne w kolejnych latach". "Chcę żeby Polska rozwijała się w najszybszym możliwym tempie; żeby polityka była dla ludzi, żeby ludzie to czuli, że jesteśmy razem z wami; bo nawet, jak się potykamy, popełniamy błędy, chcemy się przyznawać do nich i żeby te drobne błędy, nie przesłaniały tych wielkich naszych osiągnięć, które się udały".

Morawiecki zapewnił przy tym, że rząd chce kontynuować realizację programów socjalnych. "500 plus, wyprawka, fundusze dróg samorządowych, emerytura plus. Chcemy te programy kontynuować, chcemy przeznaczać coraz więcej środków na te cele i w tym kierunku idziemy" - oświadczył premier.