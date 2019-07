Z informacji śledczych wynika, że Edward L. w latach 2003-2009 pełniąc funkcję sędziego miał przyjmować od biznesmena Mariana D. łapówki w wysokości nie niższej niż 30 tys. zł, wycieczkę na Wyspy Kanaryjskie dla swojej córki oraz sponsorowanie sędziowskich spotkań integracyjnych.

Do czynów tych miało dochodzić w Tarnobrzegu, Leżajsku, Sandomierzu i w innych miejscowościach podkarpackich. Są one zagrożone karą do ośmiu lat pozbawienia wolności.

Jak podała PK, wniosek o wydanie zezwolenia na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej sędziego Edwarda L. wniósł w poniedziałek Śląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach do Sądu Dyscyplinarnego przy Sądzie Apelacyjnym w Katowicach.

Wniosek o uchylenie immunitetu został skierowany w ramach postępowania, które toczy się od listopada 2013 r. W ramach tego śledztwa skierowano już akty oskarżenia przeciwko m.in. byłej Prokurator Apelacyjnej w Rzeszowie Annie H., prokuratorowi byłej Prokuratury Apelacyjnej w Rzeszowie w stanie spoczynku Zbigniewowi N. i byłemu Dyrektorowi Delegatury UOP w Rzeszowie Januszowi W.

W śledztwie tym przedstawiono też zarzuty przyjmowania korzyści majątkowych oraz powoływania się na wpływy w instytucjach państwowych byłemu posłowi Janowi B.