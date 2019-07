Minister poinformował, że resort rozpoczął konsultacje założeń Umowy Partnerstwa, czyli dokumentu, który pokazuje, na co będzie można przeznaczyć pieniądze z nowego budżetu Unii Europejskiej na lata 2021-2027. „Chcemy być gotowi, gdy zakończą się negocjacje finansowe” – mówił. Dodał, że założenia są w tej chwili konsultowane z samorządami, ministerstwami, instytucjami odpowiedzialnymi za wdrażanie pieniędzy unijnych, a także ze środowiskiem naukowym. Rozpoczęły się one 24 lipca i potrwają do 16 sierpnia.

"Założenia Umowy Partnerstwa można potraktować jako wstępną propozycję, którą kładziemy na krajowym stole. Łączymy w tej propozycji nasze cele z wizją Komisji przedstawioną w rozmowach z nami i w projektach rozporządzeń na nową perspektywę” – wyjaśnił minister.

Wskazał, że założenia nie zawierają kwot, "bo negocjacje budżetowe wciąż się toczą". "Nie oznacza to, że będziemy czekać z założonymi rękami. Chcemy mieć pakiet dokumentów tak gotowy, jak tylko będzie to możliwe. Po zakończeniu rozmów o finansach powstawiamy kwoty w odpowiednie miejsca” – powiedział Kwieciński.

Zapowiedział, że po przyjęciu założeń przez rząd, które planowane jest na wrzesień br., ruszą prace nad przygotowaniem projektu Umowy Partnerstwa.