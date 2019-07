Jeszcze w poniedziałek dojdzie do spotkania przedstawicieli bloku Lewicy, którzy mają podjąć decyzję co do formuły "Marszu przeciwko przemocy". Jesteśmy gotowi ją dopracować tak, żeby mógł odbyć się w sposób bezpieczny i legalny - poinformowali PAP politycy lewicowej koalicji organizatorów marszu.