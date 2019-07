Dochody budżetu państwa między 2015 a 2018 rokiem wzrosły o ponad 30 proc. W 2015 r. opiewały na kwotę 289 mld zł, by w 2018 r. wzrosnąć o niemal 100 mld zł – do 380 mld zł - poinformowało we wtorek Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.źródło: ShutterStock