Do kiedy daje pan Grzegorzowi Schetynie czas na jednoznaczne określenie się, z kim Platforma buduje sojusz na jesienne wybory?

Nie chcę obracać się w kategoriach warunków. Rozsądek wskazuje, by tę sprawę rozstrzygnąć jak najszybciej. Ludzie obserwują te podchody, spotkania i w końcu dojdą do wniosku, że to jakaś parada oszustów. Przecież wszystkie karty są na stole! Zieloni chcą, tak samo SLD, Nowoczesna. PSL nie chce. Platforma musi po prostu zdecydować.

Liczy się pan z wariantem, że usłyszy od Grzegorza Schetyny słowo „nie”?

Powiedzieć „tak” albo „nie” musi lider. Grzegorz Schetyna nim jest, ma największą partię, stworzył świetną koncepcję i musi zdecydować, czy chce to dalej robić. Czekam bez większych emocji. SLD ma jakieś 6 proc. i powyżej miliona wyborców. Gdybym ja miał 22 proc., a Schetyna 6 proc., to wtedy ja podejmowałbym decyzję. Bycie liderem to nie tylko przywileje, ale i obowiązki.

